Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı

Amed Sportif Faaliyetler, Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Üstündağ ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Nahit Eren, transferin şampiyonluk hedeflerine katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Cem Üstündağ'ı renklerine bağladı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde 25 yaşındaki Üstündağ ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, imza töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde eksik bölgelere yönelik transferler gerçekleştirdiklerini belirterek, Cem Üstündağ'ı da bu doğrultuda kadroya dahil ettiklerini söyledi.

Üstündağ'ın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giydiğini hatırlatan Eren, "Cem Üstündağ ile bonservis bedelini de ödeyerek 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah bu yılki şampiyonluk hedefimize önemli katkılar sunar. Kendisi 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen bir orta saha oyuncusu. Kendisine, ailesine ve kulübümüze hayırlı olsun." diye konuştu.

Eren, Amed Sportif Faaliyetler'in Trendyol 1. Lig'e büyük bir heyecan kattığını belirterek, şunları söyledi:

"Kulübümüz, seyir zevki yüksek bir futbol oynayan ve taraftarıyla bu lige ayrı bir anlam katan bir kulüp. Sezon başındaki kadro yapılanmamız ve ara transfer döneminde gerçekleştirdiğimiz takviyelerle Süper Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Andre Biyogo Poko ile yolları ayırma kararı aldık"

Yabancı futbolcu kontenjanında yaşadıkları sıkıntıya da değinen Eren, şunları kaydetti:

"Normal şartlarda 7 yabancı futbolcu oynatma hakkımız var. Ancak 23 yaş altı oyuncu oynatılması durumunda bu sayı 8'e çıkıyor. Kamuoyunda çok bilinmeyen bir kural daha bulunuyor. Bu kurala göre, 8 yabancı kontenjanına sahip olsanız dahi aynı anda sahada en fazla 6 yabancı oyuncu oynatabiliyorsunuz. Bizim yalnızca iki stoperimiz vardı ve bu bölgeye ciddi takviye yapmamız gerekiyordu. Nitekim bu bölgelere iki transfer gerçekleştirdik. Bu durum, bir futbolcumuzla yollarımızı ayırmamızı zorunlu kıldı. Yönetim olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda orta saha oyuncumuz Andre Biyogo Poko ile yolları ayırma kararı aldık. Bu durumu kendisine üzülerek bildirdik. Kendisi kulüpte kalmak istiyordu ancak karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshi konusunda görüşmelerimiz sürüyor."

"Bir hedefimiz var, o da şampiyonluk"

Cem Üstündağ da, Amed Sportif Faaliyetler forması giyecek olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Üstündağ, "Amedspor'a hedeflerle geldim. Bir hedefimiz var, o da şampiyonluk. Bunu bir aile ortamı içinde başarmaya çalışacağız. Takıma, başkanımıza, teknik ekibe ve futbolcu arkadaşlarıma güveniyorum. Amedspor'u gelecek sezon Süper Lig'de görmeyi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Kısa sürede koca şehir bu hale geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena

Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı