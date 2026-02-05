Amed Sportif Faaliyetler, Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Cem Üstündağ'ı renklerine bağladı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde 25 yaşındaki Üstündağ ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, imza töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde eksik bölgelere yönelik transferler gerçekleştirdiklerini belirterek, Cem Üstündağ'ı da bu doğrultuda kadroya dahil ettiklerini söyledi.

Üstündağ'ın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giydiğini hatırlatan Eren, "Cem Üstündağ ile bonservis bedelini de ödeyerek 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah bu yılki şampiyonluk hedefimize önemli katkılar sunar. Kendisi 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen bir orta saha oyuncusu. Kendisine, ailesine ve kulübümüze hayırlı olsun." diye konuştu.

Eren, Amed Sportif Faaliyetler'in Trendyol 1. Lig'e büyük bir heyecan kattığını belirterek, şunları söyledi:

"Kulübümüz, seyir zevki yüksek bir futbol oynayan ve taraftarıyla bu lige ayrı bir anlam katan bir kulüp. Sezon başındaki kadro yapılanmamız ve ara transfer döneminde gerçekleştirdiğimiz takviyelerle Süper Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Andre Biyogo Poko ile yolları ayırma kararı aldık"

Yabancı futbolcu kontenjanında yaşadıkları sıkıntıya da değinen Eren, şunları kaydetti:

"Normal şartlarda 7 yabancı futbolcu oynatma hakkımız var. Ancak 23 yaş altı oyuncu oynatılması durumunda bu sayı 8'e çıkıyor. Kamuoyunda çok bilinmeyen bir kural daha bulunuyor. Bu kurala göre, 8 yabancı kontenjanına sahip olsanız dahi aynı anda sahada en fazla 6 yabancı oyuncu oynatabiliyorsunuz. Bizim yalnızca iki stoperimiz vardı ve bu bölgeye ciddi takviye yapmamız gerekiyordu. Nitekim bu bölgelere iki transfer gerçekleştirdik. Bu durum, bir futbolcumuzla yollarımızı ayırmamızı zorunlu kıldı. Yönetim olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda orta saha oyuncumuz Andre Biyogo Poko ile yolları ayırma kararı aldık. Bu durumu kendisine üzülerek bildirdik. Kendisi kulüpte kalmak istiyordu ancak karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshi konusunda görüşmelerimiz sürüyor."

"Bir hedefimiz var, o da şampiyonluk"

Cem Üstündağ da, Amed Sportif Faaliyetler forması giyecek olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Üstündağ, "Amedspor'a hedeflerle geldim. Bir hedefimiz var, o da şampiyonluk. Bunu bir aile ortamı içinde başarmaya çalışacağız. Takıma, başkanımıza, teknik ekibe ve futbolcu arkadaşlarıma güveniyorum. Amedspor'u gelecek sezon Süper Lig'de görmeyi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.