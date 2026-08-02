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Amed Sportif Faaliyetler, Burdur kampında hazırlıklarını sürdürdü

Amed Sportif Faaliyetler, Burdur kampında hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sezon hazırlıklarına Burdur'da devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sezon hazırlıklarına Burdur'da devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel Spor Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular, idmanda pas organizasyonları, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: AA
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