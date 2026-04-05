Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor maçının ardından

Selim Kaya / Diyarbakır - 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde konuk ettiği Boluspor'u 6-1 yendi. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler Mesut Bakkal ve Nevzat Dinçbudak açıklamalarda bulundu.

MESUT BAKKAL: BU NOKTADAN SONRA BIRAKMAK İSTEMİYORUZ

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal, alınan farklı galibiyetten memnun olduklarını belirterek, "Çok güzel bir galibiyet. Hem iyi oyun hem de işin ciddiyetinde olan bir takım. Son yediğimiz gol hariç. Şimdi geldiğimiz noktada, özellikle son 5 maçtaki galibiyetler ve arkasındaki beraberlikle 17 puan topladık ve önemli bir noktaya geldik. Hatırlarsanız bir cümle kullanmıştım: 'Ben şampiyon olduğumuz senedeki enerjiyi ve atmosferi görüyorum.' Hem taraftarda hem oyuncu grubunda hem de bizde bu var. Şimdi artık perşembe günü İstanbul'da bir finale gideceğiz. Yani 4 puan öndeyiz ama alacağımız puan ya da puanlar bizi üst tarafa daha da yaklaştıracaktır. Bunun bilincindeyiz. Takım da bu bilinçle mücadele ediyor, bu da beni çok sevindiriyor. Giren çıkan oyuncular aynı ciddiyetle devam ediyor. Onun için mutluyuz. Artık 5 maçımız kaldı. Buradan sonra bırakmak istemiyoruz. Bu mücadeleyi ve direnci de gösteriyorlar. Boluspor ligin iyi takımlarından biri. Hocası da yeni görev aldı, arkadaşım; ona da hayırlı olsun diyorum. Tabii 10 kişi kalmaları talihsizlikti ama iyi mücadele ettiler. Onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

NEVZAT DİNÇBUDAK: EKSİK KALMAK BİZİ ZORA SOKTU

Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak ise rakiplerini tebrik ederek, "Öncelikle Amedspor'u kutluyorum. Ölü toplarda etkili olduklarını biliyorduk. Bu çerçevede yediğimiz gol ve daha sonra eksik kalmamız bizi zora soktu ve maalesef maç 6-1'lik skorla bitti. 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularımız hücum adına iyi çıkışlar yaptı. Bir tane direkten dönen topumuz var ama maalesef üzücü bir skor aldık. Amedspor'a kalan maçlarında başarılar diliyorum. Biz de özellikle önümüzdeki hafta içi sahamızda oynayacağımız Sivas maçını kazanıp kötü gidişe dur demek ve ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı