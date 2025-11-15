Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'deki Boluspor maçı hazırlıklarına Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde antrenman yaparak devam ediyor.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
