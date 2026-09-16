Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenman salonda ısınma hareketleriyle başladı. İdman, sahada atletik koşu çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.
Diyarbakır ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA