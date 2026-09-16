Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenman salonda ısınma hareketleriyle başladı. İdman, sahada atletik koşu çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Diyarbakır ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
Büşra bebek soruşturmasında dikkat çeken önlem! Adliyeye böyle götürüldüler

Büşra bebek soruşturmasında dikkat çeken önlem
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lazio'nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı

Mauro Icardi'ye gelen vuruyor giden vuruyor
Rusya: Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduk

Rusya'dan Kiev'e saldırı! Askeri sanayi tesisi vuruldu
Polisin yere sertçe fırlattığı genç 13 gün sonra hayatını kaybetti

Polisin yere sertçe fırlattığı genç 13 gün sonra hayatını kaybetti
Pilot kıyafeti giyip İstanbul Havalimanı'ndan ayrılan uyuşturucu kuryesinin Bulgaristan'a kaçtığı ortaya çıktı

Yer İstanbul Havalimanı! Pilot kılığına girip öyle kaçtı
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü

JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma

Kaymakam tekme attı, koruması silahını çekti
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, kaza anı kamerada

Elazığ'da feci kaza! Otomobilin ikiye bölündüğü anlar kamerada