Amed Sportif Faaliyetler, Adanaspor'u 4-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Adanaspor'u 4-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Traore, Oktay Aydın, Yılmaz Ceylan ve Mosquera kaydetti.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Alper Akarsu, Kadir Beyaz, Kadir Akıllı
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar (Dk. 46 Batuhan Tur), Uğur Adem Gezer (Dk. 46 Veli Çetin), Mehmet Yeşil, Traore, Cassubie (Dk. 74 Lourenço), Ömer Bayram (Dk. 60 Alberk Koç), Yılmaz Ceylan (Dk. 74 Doğan Can Davas), Oktay Aydın, Mosquera, Fernando
Adanaspor : Nurullah Aslan, Hıdır Aytekin, Doğukan Emeksiz (Dk. 64 Burhan Tuzun), Candeias (Dk. 84 İsmail Solmaz), Endri Çekiçi (Dk. 64 Orkan Çınar), Metehan Altunbaş, Yasin Arda Midiliç, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 90 Samet Emlik), Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay, Emir Can Aksu
Goller: Dk. 21 Traore, Dk. 23 Oktay Aydın, Dk. 58 Yılmaz Ceylan, Dk. 89 Mosquera (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 5 Uğur Adem Gezer, Dk. 37 Murat Uçar, Dk. 81 Oktay Aydın (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 70 Candeias, Dk. 82 Metehan Altunbaş ( Adanaspor )
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Adanaspor'u 4-0 yendi.