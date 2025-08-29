Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
