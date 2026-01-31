Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor maçına hazır
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanlarda pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirildi.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasında, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı belirtildi.
Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor karşılaşması, yarın saat 19.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor