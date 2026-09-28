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Amed Sportif Faaliyetler, 10 Ekim'deki Gençlerbirliği deplasmanına hazırlanıyor

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Amed Sportif Faaliyetler, 10 Ekim'deki Gençlerbirliği deplasmanına hazırlanıyor
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Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Besnik Hasi yönetimindeki antrenman Şehmus Özer Tesisleri'nde yapıldı ve karşılaşma 10 Ekim Cumartesi 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Salonda ısınma hareketleriyle başlayan idman, sahada atletik koşu çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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