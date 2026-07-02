Amed Sportif Faaliyetlerden bir transfer daha

Amed Sportif Faaliyetler, kanat oyuncusu Berk Kızıldemir ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Amed Sportif Faaliyetlerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Galatasaray altyapısında yetişen, sağ kanat pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berk Kızıldemir'e kulübümüze hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı