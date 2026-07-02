Haberler

Amed Sportif Faaliyetlerden bir transfer daha

Amed Sportif Faaliyetlerden bir transfer daha
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Berk Kızıldemir ile 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Amed Sportif Faaliyetler, kanat oyuncusu Berk Kızıldemir ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Amed Sportif Faaliyetlerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Galatasaray altyapısında yetişen, sağ kanat pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berk Kızıldemir'e kulübümüze hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış

China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış
Kayıtlar tamamlandı: 1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler

1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Kendi baktığı hayvanlar, sonunu getirdi
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü

Havalimanından emniyete böyle götürüldü
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı

Beşiktaş yeni sezonun ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor