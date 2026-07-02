Amed Sportif Faaliyetlerden bir transfer daha
Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Berk Kızıldemir ile 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Amed Sportif Faaliyetler, kanat oyuncusu Berk Kızıldemir ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
Amed Sportif Faaliyetlerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Galatasaray altyapısında yetişen, sağ kanat pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berk Kızıldemir'e kulübümüze hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı