Amed SF, Vanspor'a 3-0 Kaybederek Deplasmandaki Kötü Serisini Sürdürdü

Amed SF, son iki deplasman maçında puan kaybı yaşayarak Vanspor'a 3-0 mağlup oldu. Takım, ligin 8. haftasında Keçiörengücü ile evinde karşılaşacak.

Vanspor'a 3-0 kaybeden Amed SF, deplasmandaki son iki maçında puan toplayamadı.

Amed SF, dün akşam deplasmanda karşılaştığı Vanspor'a 3-0 mağlup oldu. Ligde topladığı 13 puanla 7. sırada bulunan Diyarbakır temsilcisi, son 2 deplasmanda hanesine puan yazdıramadı. Ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Çorumspor'a 2-0 kaybeden Amed, ligin 4. haftasında deplasmanda oynanan Adana Demirspor maçından 8-1'lik skorla galip ayrıldı. 6. haftada Sakarya deplasmanına giden Amed SF, burada 2-1'lik skorla mağlup olurken, dün oynanan 8. hafta maçında Vanspor'a 3-0 yenildi.

Amed SF, pazar günü evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
