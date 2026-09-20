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Amed-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek, VAR'da Cuadro Fernandez görev alacak

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Amed-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek, VAR'da Cuadro Fernandez görev alacak
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek. Mücadelede VAR'da Guillermo Cuadro Fernandez, AVAR'da Abdullah Bora Özkara görev alacak.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün oynanacak Amed Sportif Faaliyetler- Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Guillermo Cuadro Fernandez oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Söz konusu müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mehmet Kısal yapacak. Yusuf Adnan Kendirciler de maçın 4. hakemi olacak.

Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş mücadelesinde VAR koltuğunda ise Guillermo Cuadro Fernandez görev yapacak. Fernandez'e, AVAR'da Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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