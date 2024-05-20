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Ambar Kızılırmakspor, Akkışla Gençlikspor'u 4-2 yenerek zirve takibini sürdürdü

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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda Ambar Kızılırmakspor, Akkışla Gençlikspor'u 4-2 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda Ambar Kızılırmakspor, Akkışla Gençlikspor'u 4-2 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Harun Soyeşik, Mehmet Temizyürek, Efe Çağatay Koku

Ambar Kızılırmakspor: Baykal Altay, Süphan Kafkas, Yusuf Aslaner, Yakup Arslan, Ömer Ünal, Furkan Batar Ayhan Aslan, Kahraman Yurday, Barış Soysal, Muhammet Ünal, Ahmet Aslan (Ömer Faruk Kalkan dk. 80)

Akkışla Gençlikspor: İsmail Taşdemir, Emre Akkoyun, A. Baran Şahin, A. Efe Işık, Şaban Merkez (Doruk Çağan Kepez dk. 60), Yusuf Duman, Efe Fındık, Şaban Efe Nalbantoğlu, Emre Budak, Abdullah Budak, Arda Sarıbıyık (Ömer Süfyan dk. 46)

Goller: Furkan Batar (dk. 15,90), Ahmet Aslan (dk. 51), Barış Soysal (dk. 90) (Ambar Kızılırmakspor), Abdullah Budak (dk. 33), Emre Akkoyun (dk. 84) (Akkışla Gençlikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Şeker Kayseri Akkışla Spor Güncel Haberler

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