Amatör Spor Haftası Silopi'de Coşkuyla Başladı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Amatör Spor Haftası, şehir stadyumundaki törenle başladı; Kaymakam Çağlar Partal çocuklarla halat çekme yarışına katıldı.

Silopi Şehir Stadyumu'nda yapılan açılışa Kaymakam Çağlar Partal, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Ali Erol, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Sinayiç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Statta halat çekme, dart, okçuluk, satranç, bilek güreşi, bowling ve çeşitli parkur oyunları düzenlendi. İlçe protokolü, öğrencilerle etkinliklere eşlik etti. Kaymakam Partal, çocuklarla vakit geçirerek onlara iyi eğlenceler diledi. Oyun sırası bekleyen bazı çocuklar ise sahanın ortasında halay çekti. Kaymakam Partal, "Sporu hayatımızın bir parçası haline getirmek, geleceğimizin teminatı gençlerimiz için yapabileceğimiz en önemli yatırımlardan biridir. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızı spora teşvik ediyor, onlara keyifli ve unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyoruz. Amatör ruhun yaşatıldığı bu haftanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),