Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor
Fas'ta düzenlenen bir amatör futbol maçında, hakem tarafından kullanılan yaratıcı VAR sistemi büyük ilgi gördü. Tartışmalı bir pozisyonu değerlendirmek için basit bir ekran üzerinden görüntülerin izlenmesi ve hakemin pozisyonu tekrar incelemesi, futbolseverler tarafından yaratıcı ve eğlenceli bulundu.
Fas'ta oynanan bir amatör futbol maçında uygulanan VAR sistemi futbolseverlerin dikkatini çekti. Maçta kullanılan yöntem büyük ilgi gördü.
YARATICI VAR UYGULAMASI
Karşılaşmada hakem, tartışmalı bir pozisyonu değerlendirmek için VAR benzeri bir sistem kullandı. Görüntülerin basit bir ekran üzerinden izlenmesi ve hakemin pozisyonu tekrar incelemesi izleyenlerin ilgisini çekti.
BEĞENİ TOPLADI
Amatör bir maçta uygulanan bu yöntem sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Futbolseverler, düşük imkânlarla yapılan bu VAR uygulamasını yaratıcı ve eğlenceli bulduklarını ifade etti.