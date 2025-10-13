Futbol sahalarında böylesi yok: Daha önce izlediğiniz golleri unutun

Batı Bengal'de oynanan yerel lig maçında, kalecinin attığı sıra dışı gol sosyal medyada viral oldu. Takım arkadaşlarının oyunundan memnun olmayan kaleci, topu orta sahaya kadar sürdü ve ardından topu kale direğine çarptırarak yeniden önüne aldı. Topun sekişiyle pozisyonu değerlendiren file bekçisi, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

KALECİDEN KENDİNE "KALE DİREĞİ ASİSTİ"

Görüntülerde kalecinin önce öfkeyle topu ileri sürdüğü, ardından kale direğini "pas arkadaşı" gibi kullanarak topu önüne aldığı görülüyor. Bu olağanüstü anın ardından tribünler alkış tufanına tutulurken, takım arkadaşları da şaşkınlık içinde gole sevindi.

GÜNDEM OLDU

Batı Bengal'den paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Kullanıcılar arasında "FIFA'da bile yapılamaz", "Taktik zeka üst düzey" ve "Kaleciden yılın golü" yorumları yapıldı. Golün kural ihlali olup olmadığı tartışmaları sürerken, izleyenler bu anı futbol tarihinin en ilginç karelerinden biri olarak nitelendirdi.