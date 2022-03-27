Son dakika! Amatör maç sonrası polis ile taraftar arasında gerginlik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Amatör maç sonrası polis ile taraftar arasında gerginlik

İhlas Haber Ajansı - Fatih Ünlü - Spor
 - Güncelleme:

Son dakika gelişmesine göre - Amatör maç sonrası polis ile taraftar arasında gerginlik Polis tribünden çıkmak isteyen taraftara biber gazı ile müdahale etti Karabük Cengiz Ünal 1. Amatör Lig play-off maçında oynanan Kapullu Futbol Kulübü-Safranboluspor maçının ardından taraftar ile polis arasında gerginlik yaşandı.

- Amatör maç sonrası polis ile taraftar arasında gerginlik

Polis tribünden çıkmak isteyen taraftara biber gazı ile müdahale etti

KARABÜK - Karabük Cengiz Ünal 1. Amatör Lig play-off maçında oynanan Kapullu Futbol Kulübü-Safranboluspor maçının ardından taraftar ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği olayda kulüp yetkililerinin araya girmesiyle taraftar bölgeden uzaklaştırıldı.

500 evler futbol sahasında Kapullu FK ile Safranboluspor karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sonra erdi. Maç sonrası tribünde takımlarını destekleyen Kapullu taraftarı maç sonu stattan ayrılmak istediği sırada polis izin vermedi ve taraftar ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bu sırada demir kapıyı kapatan polis ekipleri, taraftara biber gazı sıktı. Gergin anların yaşandığı olayda engelli bir kız çocuğu da sinir krizi geçirirken, annesi polislere sitem etti.

Futbolcu ve kulüp yöneticilerin araya girmesiyle taraftarlar bölgeden uzaklaştırıldı. Bu sırada bazı taraftarlar ise biber gazından etkilendi.

Son dakika! Amatör maç sonrası polis ile taraftar arasında gerginlik

Son dakika! Amatör maç sonrası polis ile taraftar arasında gerginlik

Son dakika! Amatör maç sonrası polis ile taraftar arasında gerginlik

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ünlü - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title