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Amatör Lig maçında saha karıştı

Spor Haberleri

Amatör Lig maçında saha karıştı

Zonguldak'ta oynanan Beycuma Cezaevispor ile Gökçebeyspor, Amatör Lig maçında saha karıştı.

Zonguldak'ta oynanan Beycuma Cezaevispor ile Gökçebeyspor, Amatör Lig maçında saha karıştı. Olaylarda Gökçebeyspor kaleci antrenörü Ersin Aydemir yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak Orhan Demircan 1. Amatör Lig play-off müsabakasında Beycuma Cezaevispor ile Gökçebeyspor, Fener Sahası'nda karşı karşıya geldi. Maçın son düdüğü ile Beycuma Cezaevispor taraftarları ve oyuncuları, Gökçebeysporlu oyunculara saldırdı.

Çıkan kavgayı ayırmak isteyen Gökçebeyspor kaleci antrenörü Ersin Aydemir yaraladı. Yere yığılan antrenör, bilincini kaybetmesiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ersin Aydemir Zonguldak Spor Haberler

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