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Amasyaspor FK, Eynesil Belediyespor'u 1-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Amasyaspor FK, sahasında konuk ettiği Eynesil Belediyespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Golü Talha Mayhoş attı.