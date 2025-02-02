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Amasyaspor, Çayelispor'u 3-1 Mağlup Etti

Amasyaspor, Çayelispor'u 3-1 Mağlup Etti
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Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, 18. hafta maçında sahasında konuk ettiği Çayelispor'u 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Amasyaspor'un gollerini Batuhan Er, Deniz Erdoğan ve bir başka gol 90+7'de geldi.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, ligin 18. haftasında sahasında konuk ettiği Çayelispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Enver Aydın xx, Erdinç Tufan xx, Semih Kurtuluş xx

Amasyaspor: Umut Keseci x, Muhammed Enes Doğan x, Oğuzhan Doğan x ( Batuhan Er dk.65 xx), Hasan Türkyılmaz x (Burak Özdemir dk.86 x), Erçin Ilgaz x, Berkay Arslan x, Fatih Kıran x, Yunus Emre Aydemir x ( Deniz Erdoğan dk.46 xx), Aslan Gök x, Buğra Çağlıyan x, Hakan Olkan x

Çayelispor: Erdi Yokuşlu x, Kadir Enes Kıra x, Ahmet Batuhan Akyüz x (Furkan Boz dk.67 x), Talha Özcan x (Doğacan Diker dk.34 x), Hakan Kuş xx, Sinan Kalaycı x, Musa Eren Karakaş x (Tolga Şahin dk.84 x), Ferhat Canlı x (Muhammed Ali Yılmaz dk.84 x), Mehmet Berkant Yaylan x, Mehmet Aytemiz x (Rıdvan Bingöl dk.67 x), Ertuğrul Sancaktutan x

Goller: Batuhan Er dk.66, Deniz Erdoğan dk.79, dk.90+7 (Amasyaspor), Hakan Kuş dk.38 (Çayelispor)

Sarı kartlar: Fatih Kıran, Hakan Olkan, Deniz Erdoğan, Batuhan Er, Umut Keseci, (Amasyaspor), Kadir Enes Kıra, Rıdvan Bingöl, Furkan Bingöl (Çayelispor) - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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