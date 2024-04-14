Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Amasyaspor, Batman Petrolspor ile berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, 28. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği grubun lideri Batman Petrolspor ile 3-3 berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Emre Küçük xx, Hakan Özler xx, Eren Hadak xx

Amasyaspor: Mücahit Çıra xx, Onur Şirin x, Can Morgül x (Talha Mayhoş dk. 56 x), Özgür Özdemir x, Ahmet Buğrahan Tuncay xx (Furkan Yıldırım dk. 87), Sefa Tunç x, Batuhan Ayvaz x (Emre Işık dk. 75 x), Sefa Tunç x, Fatih Çiplak x, Muhammed Fatin Kunat x, Güney Tutcuoğlu xx (Muzaffer Doğan dk. 75 x), Miraç Furkan Türközü x (Burak Temir dk. 75 xx)

Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu x, Hamza Özdemir x (Ali Mert Işık x, Uğurcan Bekçi dk. 81 x), Nurettin Çağlar x (Yakup Alkan dk. 59 xx), Akın Akman x, Tunç Murat Behram xx, Ergün Nazlı x (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 45 xx), Halil Yılmaz x, Yalçın Eycan Kaya x, Gökhan Meral x, Oktay Gürdal x, Mustafa İnan x (Muzaffer Kocaer dk. 59 x)

Goller: Güney Tutcuoğlu dk. 29, Ahmet Buğrahan Tuncay dk. 53, Burak Temir dk. 84 (Amasyaspor), Tunç Murat Behram dk. 71, Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 73, Yakup Alkan dk. 90 (Batman Petrolspor)

Sarı kartlar: Özgür Özdemir, Sefa Tunç, Miraç Furkan Türközü (Amasyaspor), Mustafa Tunç, Yalçın Eycan Kaya (Batman Petrolspor) - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Batman Petrolspor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 15 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Nisan günün maçları nereden izlenir? İran neden İsrail'i vuruyor? İşte İran'ın İsrail'e saldırmasının nedeni! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Kastamonuspor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kastamonuspor - Amedspor maçı CANLI İZLE! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Pendik Belediyesi hangi parti? Pendik Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title