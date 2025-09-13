Haberler

Amasyaspor, 52 Orduspor'a 3-0 Mağlup Oldu

Amasyaspor, 52 Orduspor'a 3-0 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Amasyaspor, sahasında 52 Orduspor'a 3-0'lık skorla yenildi. Maçın gollerini Burak Can Alakuş (k.k.), Enes Nalbantoğlu ve Aykut Sarıdoğan kaydetti.

TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Amasyaspor sahasında karşılaştığı 52 Orduspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Levent Gümüşdere, Gürcan Uslu, Atahan Kandır

Amasyaspor: Muhammet Doğukan Demir, Burak Can Alakuş (Ali İhsan Keskin dk. 46), Mehmet Albayrak, Bayram Enes An, Fatih Ergen (Zekican Keleşoğlu dk. 89), Cenk Kuşku (Yusuf Bozkurt dk. 57), Ahmed Kağan Gürbüz, Arda Keser, Burak Özbakır, Mustafa Acar (Onur Kolay dk. 57), Polat Abay (Tamer Aşık dk. 46)

52 Orduspor: Egeberk Gabel, Mehmet Eksik, Enes Nalbantoğlu (Yusuf Mert Tunç dk. 63), Mehmet Ablay, Emre Gemici (Rıdvan Tekkeşin dk. 88), İsmail Güner, Hasan Ekici, Yılmaz Basravi (Dağhan Erdoğan dk. 88), Yağızcan Erdem (Mustafa Alşimşek dk. 75), Hüseyin Karabey, Aykut Sarıdoğan (Zafer Göktürk Erdoğan dk. 88)

Goller: Burak Can Alakuş (dk. 44 k.k.), Enes Nalbantoğlu (dk. 52), Aykut Sarıdoğan (dk. 54) (52 Orduspor)

Sarı kartlar: Fatih Ergen, Ahmed Kağan Gürbüz (Amasyaspor), Mehmet Eksik, Hasan Ekici (52 Orduspor) - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Galatasaray taraftarı Barış Alper'i affetti

Küslüğün bittiği an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

CHP'nin bir Özlem'ine daha AK Parti rozetini taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.