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Milli halterci Zehranur Aslan, dünya şampiyonu oldu

Milli halterci Zehranur Aslan, dünya şampiyonu oldu
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Amasya Merzifonlu 16 yaşındaki Zehranur Aslan, Kolombiya'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda toplam 198 kg kaldırarak altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merzifon Gençlik Merkezi'ne Aslan'ın isminin verileceğini açıkladı.

Amasya Merzifonlu Zehranur Aslan, Kolombiya'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Koparmada 86 silkmede ise 112 olmak üzere toplamda 198 kilogram ağırlık kaldırıp Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuyu kutlayıp alkışlatan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, isminin yeni hizmete giren gençlik merkezine verileceğini açıkladı.

Merzifon Gençlik Merkezi binasının açılış törenine katılan Bakan Bak, Zehranur Aslan ve antrenörü Recep Arslan'ı kutladı.

16 yaşındaki Aslan'ın başarısının örnek olacağını vurgulayan Bak, "Buranın kızı Zehranur Aslan halterde yıldızlar dünya şampiyonu oldu. İşte bu çocukların içerisinden çıktı. İnşallah Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu da olur. Onu bir daha alkışlıyoruz. Kızımızın ismini buraya veriyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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