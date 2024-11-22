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Amasya'da Öğrencilere Geleneksel ve Olimpik Okçuluk Tanıtıldı

Amasya'da Öğrencilere Geleneksel ve Olimpik Okçuluk Tanıtıldı
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Amasya'daki öğrencilere geleneksel Türk okçuluğu ve olimpik okçuluk tanıtıldı.

Amasya'da öğrencilere, geleneksel Türk okçuluk ve olimpik okçuluk dalları tanıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Amasya merkezdeki okullarda öğrenim gören öğrencilere, Geleneksel Okçuluk İl Temsilcisi Medet Karayazı ve kurum antrenörleri Aykut Algül ile Ünal Kurt okçuluk tarafından bilgi verildi.

Öğrencilere okçuluğun temel prensipleri ve tarihi öneminin aktarıldığı etkinlikte bu branşın daha geniş kitlelere yayılması hedeflendi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Spor
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