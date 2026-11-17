Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Uluslararası Geleneksel Türk Zeka Oyunları Turnuvası Amasya'da başladı.

Bestemşe, Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği tarafından Amasya Üniversitesi Spor Salonu'nda organize edilen etkinliğe 15 ülkeden 200 sporcu katılıyor.

Etkinlikte Dünya Gençler Dokuz Kumalak Şampiyonası, 1. Öğretmenler Arası Dünya Bestemşe Şampiyonası, 2. Dünya Bestemşe Şampiyonası, Uluslararası Mangala ve Oware Şampiyonaları düzenlenecek.

Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu Genel Sekreteri Makhsat Shotayev, açılışta yaptığı konuşmada, şampiyonanın Amasya'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu Spor Direktörü ve Bestemşe, Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği Başkanı Canan Alıcıoğlu "dünyada ilklere imza atacak organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını" ifade etti.

Şampiyonaya İspanya'dan katılan Sara Gonzalez, Amasya'ya ikinci gelişi olduğuna dikkati çekerek kendisini evinde hissettiğini anlattı.

Maria Sofia Gomez Cortes ise farklı kültürleri tanıma ve yeteneklerini geliştirme imkanı bulduğu için mutlu olduğunu aktardı.

Amasya Valisi Önder Bakan ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi de etkinliğe katıldı.

Etkinlik 20 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA