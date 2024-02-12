Amaratspor, Anadolu Yıldızları'nı yenerek şampiyon oldu
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu lideri Amaratspor, rakibi Anadolu Yıldızları'nı 4-1 yenerek şampiyon oldu.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu lideri Amaratspor, rakibi Anadolu Yıldızları'nı 4-1 yenerek şampiyon oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Selahattin Ak, Furkan Koç
Amaratspor: Recep Solak (Vasıf Özbay dk.75), Fatih Demircan (Ramazan Hasırcı dk. 65), Resul Yılmaz, Yusuf Kaya, Seyhan Gül, Emrah Enes Aytaş (Taha Yasin Koç dk.65) Zeki Can Sarı (Hacı Duran Yılmaz dk.65), Yasin Dumlu, Emre Ağırbaş (Mahmut Sami Doğan dk.70), M.Fatih Selvi, İsmail Aydoğdu
Anadolu Yıldızları: Hamza Saki, Evren Gedik (Furkan Zehir dk.66), İbrahim Karademir, Gökhan Mutlu, Muhammed Kaya, Galip, M.Berke Özdoğru, İsmail Aslantaş, Ayhan Kırbaş, Emircan Bıyıkı, Necati Karacaoğlan
Goller: Yasin Dumlu (dk.6), Emre Ağırbaş (dk.36), Emrah Enes Aytaş (dk.71), İsmail Aydoğdu (dk.86) (Amarat Gençlikspor), Furkan Zehir (dk.55) (Anadolu Yıldızları) - KAYSERİ