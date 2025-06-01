Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü 2025 Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Kazandı

Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, kupasına kavuştu.

Aktepe Stadı'ndaki final karşılaşmasında Polonya ekibi Wisla Krakow'u 6-1 yenen Alves Kablo, şampiyonluk kupasını Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Mateusz Widlak'ın elinden aldı.

Seremoni öncesinde turnuvayı ikinci tamamlayan Wisla Krakow'un oyuncuları, şampiyon Alves Kablo sahneye çıkarken alkışlarla eşlik etti.

Kulübün 4 yıl önce kurulduğunu belirten teknik direktör Rahmi Özcan, "Dört yılın sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan bir serüvenimiz var. Kulübü ben kurmuştum. Bugün antrenör olarak kupa kaldırmak benim için çok ama çok değerli. Bütün takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Destek veren herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Turnuvanın en değerli oyuncusu ve gol kralı Ömer Güleryüz, "Gerçekten çok gurur verici bir şey. Hepimiz çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Sonunda galip gelen, kupaya uzanan biz olduk. Tarifi zor duygular gerçekten. Turnuva süreci çok güzel geçti. Zaten mükemmel bir takımız. Mükemmel bir aileyiz diyeyim hatta. Herkes birbirine çok fazla destek çıkıyor. Düşene elini uzatıp kaldırmasını biliyoruz. Bu yüzden buradayız zaten. Bu yüzden finalde rakibimizi 6-1 gibi bir skorla yendik. Kolay görünüyor ama gerçekten bir aile olamazsanız bunu başaramazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Fatih Şentürk ise destek olan herkese teşekkürlerini ileterek, "Onlara bir vefa borcumuz vardı. Yarım kalan bir hikayemiz vardı. Bir sözümüz vardı. Bugün burada o sözümüzü tutmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Tüm Ankara halkına çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten her şeyi hak ediyorlar. Bizleri bırakmadılar. Hep beraber bu kupayı kazandık. Ankara'yı temsil etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Hep beraber bu Avrupa'nın, bu kıtanın en büyüğü olduk." ifadelerini kullandı.

Öte yandan milli ampute futbolcu Barış Telli ve eşi, nikah törenlerinden çıkarak damatlık ve gelinlikleriyle karşılaşmayı ve kupa törenini takip etti.