Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü 2025 Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Kazandı

Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü 2025 Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Alves Kablo, Polonya ekibi Wisla Krakow'u 6-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Takımın teknik direktörü ve oyuncuları, büyük bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadı.

Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, kupasına kavuştu.

Aktepe Stadı'ndaki final karşılaşmasında Polonya ekibi Wisla Krakow'u 6-1 yenen Alves Kablo, şampiyonluk kupasını Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Mateusz Widlak'ın elinden aldı.

Seremoni öncesinde turnuvayı ikinci tamamlayan Wisla Krakow'un oyuncuları, şampiyon Alves Kablo sahneye çıkarken alkışlarla eşlik etti.

Kulübün 4 yıl önce kurulduğunu belirten teknik direktör Rahmi Özcan, "Dört yılın sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan bir serüvenimiz var. Kulübü ben kurmuştum. Bugün antrenör olarak kupa kaldırmak benim için çok ama çok değerli. Bütün takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Destek veren herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Turnuvanın en değerli oyuncusu ve gol kralı Ömer Güleryüz, "Gerçekten çok gurur verici bir şey. Hepimiz çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Sonunda galip gelen, kupaya uzanan biz olduk. Tarifi zor duygular gerçekten. Turnuva süreci çok güzel geçti. Zaten mükemmel bir takımız. Mükemmel bir aileyiz diyeyim hatta. Herkes birbirine çok fazla destek çıkıyor. Düşene elini uzatıp kaldırmasını biliyoruz. Bu yüzden buradayız zaten. Bu yüzden finalde rakibimizi 6-1 gibi bir skorla yendik. Kolay görünüyor ama gerçekten bir aile olamazsanız bunu başaramazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Fatih Şentürk ise destek olan herkese teşekkürlerini ileterek, "Onlara bir vefa borcumuz vardı. Yarım kalan bir hikayemiz vardı. Bir sözümüz vardı. Bugün burada o sözümüzü tutmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Tüm Ankara halkına çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten her şeyi hak ediyorlar. Bizleri bırakmadılar. Hep beraber bu kupayı kazandık. Ankara'yı temsil etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Hep beraber bu Avrupa'nın, bu kıtanın en büyüğü olduk." ifadelerini kullandı.

Öte yandan milli ampute futbolcu Barış Telli ve eşi, nikah törenlerinden çıkarak damatlık ve gelinlikleriyle karşılaşmayı ve kupa törenini takip etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem
Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları

Ülkeye akılalmaz biçimde girmişler! İşte sürpriz saldırının detayları
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

Bakanlık uyardı! Türkiye'de her 25 kişiden biri bu hastalığı taşıyor
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Yıldız golcü İstanbul'da
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum

Süper Lig'in gözde ismi duyurdu: Beşiktaş'a geri dönüyorum
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu

Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Juventus resmen açıkladı
Kütahya'da 1 ton 200 kiloluk kurbanlık 350 bin TL'ye satıldı

Ağırlığı 1 tondan fazla olan tosun, rekor fiyata satıldı
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.