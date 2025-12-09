Alvaro Morata: Geri döneceğim

Geride kalan sezonda Galatasaray'da forma giyen, sezon başında Serie A ekibi Como'ya transfer olan Alvaro Morata, kariyerinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor.

HENÜZ GOL ATAMADI

Como formasıyla bu sezon 15 maça çıkan 33 yaşındaki İspanyol golcü, bu maçlarda henüz rakip ağları sarsamadı. Morata, bu kötü performansı sonrası kaptanı olduğu İspanya Milli Takımı'ndan da uzak kaldı.

SAKATLIK YAŞADI

Morata, son olarak ligde oynana Inter maçında da bir talihsizlik yaşayarak sakatlandı. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması beklenen deneyimli futbolcu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Geri döneceğim, ayağa kalkacağım." ifadelerini kullandı.

Morata'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"İşler planlandığı gibi gitmediğince, elinden gelenin en iyisini yapmana rağmen hedeflerine ulaşamadığında, hayal kırıklığı çok ağır basar. Ve şimdi, bunun üstüne bir de sakatlık eklendi. Ama böyle anlarda bile kendimi şanslı hissediyorum; takım arkadaşlarım, kulübüm, inanılmaz taraftarlarım... Como'da olmaktan gurur duyuyorum. İyileşeceğim, ayağa kalkacağım ve hedeflerimize ulaşmak için geri döneceğim. Her zaman olduğu gibi, hayatım boyunca yaptığım gibi çalışacağım. Desteğiniz için teşekkür ederim."