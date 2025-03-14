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Alvaro Morata, Galatasaray'daki Gol Sayısını 3'e Çıkardı

Alvaro Morata, Galatasaray'daki Gol Sayısını 3'e Çıkardı
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Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Antalyaspor'la oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti. Morata, 2 golünü Süper Lig'de, 1 golünü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Antalyaspor maçıyla sarı-kırmızılılarla bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Morata gollerin 2'sini ligde, 1'ini kupada kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü İspanyol futbolcu Alvaro Morata attı. Karşılaşmanın 45. dakikasında penaltıda topun başına geçen Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu. Penaltı kararı verildikten sonra Victor Osimhen, kullanması için topu Morata'ya bıraktı.

32 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. İspanyol futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Alvaro Morata, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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