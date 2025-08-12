Alvaro Morata, Como'ya Kiralık Olarak Transfere Gitti

İtalyan Serie A ekibi Como, Alvaro Morata transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki santrforun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya dahil edildiği duyuruldu.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Morata, Como'ya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek "Geçen yıl onlara karşı oynarken takımı ve projeyi takdir ettim ne kadar hırslı olduklarını görebiliyorsunuz. Taraftarlara ve kulübe her antrenmanda ve her maçta %200'ümü vereceğime söz veriyorum. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid ve Milan formaları giyen İspanyol futbolcu geçen sezon devre arasında kiralık olarak Galatasaray'la 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray dün yaptığı açıklamada kiralık oyuncusu Morata'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Milan'a döndüğünü duyurmuştu.