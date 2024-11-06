Altunhisar'da 'Okula Sporla Başlıyorum' Etkinliği Düzenlendi

Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Altunhisar Merkezde bulunan Barbaros İlkokulunda "Okula Sporla Başlıyorum" etkinliği düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü katkılarıyla düzenlenen etkinlikte dart, badminton, voleybol, geleneksel okçuluk, futbol, masa tenisi, langırt, basketbol, atletizm gibi birçok branşta çocuklar hem spor yaptı hem de doyasıya eğlendi. Çocuklara spor alışkanlığı kazandırılması için düzenlenen etkinlikler ilçe çocukları tarafından çok sevildi. Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Esat Şafak, "Sporu tabana yaymak, çocuklarımızın hayatının bir parçası haline getirmek için arkadaşlarımızla, paydaş kurumlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız etkinlikler hem çocuklarımızı eğlendiriyor hem de çocuklarımızı ilçemizde faal olan geleneksel okçuluk, cimnastik, atletizm, futbol, voleybol ve taekwondo kurslarımıza kazandırıyor. inşallah sezon boyunca faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek." diye konuştu.

100 çocuğun katıldığı etkinlik Altunhisar İlçe Müftülüğünün ikramları ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - NİĞDE