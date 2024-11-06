Üye Girişi
Haberler

Altunhisar'da 'Okula Sporla Başlıyorum' Etkinliği Düzenlendi

Altunhisar'da 'Okula Sporla Başlıyorum' Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen 'Okula Sporla Başlıyorum' etkinliğiyle çocuklara spor sevgisi aşılamaya çalıştı. 100 çocuğun katıldığı etkinlikte birçok spor branşında faaliyetler gerçekleştirildi.

Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Altunhisar Merkezde bulunan Barbaros İlkokulunda "Okula Sporla Başlıyorum" etkinliği düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü katkılarıyla düzenlenen etkinlikte dart, badminton, voleybol, geleneksel okçuluk, futbol, masa tenisi, langırt, basketbol, atletizm gibi birçok branşta çocuklar hem spor yaptı hem de doyasıya eğlendi. Çocuklara spor alışkanlığı kazandırılması için düzenlenen etkinlikler ilçe çocukları tarafından çok sevildi. Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Esat Şafak, "Sporu tabana yaymak, çocuklarımızın hayatının bir parçası haline getirmek için arkadaşlarımızla, paydaş kurumlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız etkinlikler hem çocuklarımızı eğlendiriyor hem de çocuklarımızı ilçemizde faal olan geleneksel okçuluk, cimnastik, atletizm, futbol, voleybol ve taekwondo kurslarımıza kazandırıyor. inşallah sezon boyunca faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek." diye konuştu.

100 çocuğun katıldığı etkinlik Altunhisar İlçe Müftülüğünün ikramları ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Trump'a tebrik! "Dostum" vurgusu dikkat çekti
Trump'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım

Trump'ın seçim zaferi sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.