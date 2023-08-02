Altıntaş Belediyesi Roman Kültür Evi Projesi Kapsamında Halı Futbol Turnuvası Düzenlendi

Altıntaş Belediyesi tarafından yürütülen Roman Kültür Evi projesi kapsamında halı futbol turnuvası düzenlendiği açıklandı. Belediye Başkanı Arif Teke, proje hakkında bilgi vererek, turnuvanın Roman Kültür Evi projesi çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Altıntaş Belediyesince yürütülen Roman Kültür Evi projesi çerçevesinde halı futbol turnuvası düzenlendiği bildirildi.

Belediye Başkanı Arif Teke, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Zafer Kalkınma Ajansı destekleriyle SOGEP programı çerçevesinde belediyece yürüttükleri Roman Kültür Evi projesinin devam ettiğini belirterek, proje çerçevesinde halı futbol saha turnuvası düzenlediklerini söyledi. - KÜTAHYA