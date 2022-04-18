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Altıntaş Belediye Gençlikspor şampiyonluk kupasını aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Altıntaş Belediye Gençlikspor şampiyonluk kupasını aldı

Kütahya merkez futbol 1. Amatör Küme A Grubunda, şampiyonluğa ulaşan Altıntaş Belediye Gençlik Kulübü, şampiyonluk kupasını Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz'in elinden aldı.

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya merkez futbol 1. Amatör Küme A Grubunda, şampiyonluğa ulaşan Altıntaş Belediye Gençlik Kulübü, şampiyonluk kupasını Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz'in elinden aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, "1. Amatör Küme A Grubu şampiyonu olarak, şampiyonluk kupamızı ASKF Başkanı Murat Cengiz'in elinden aldık. Üç yılda 2. Şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyoruz. Lig süresince desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız, Mehmet Can İrdelp'e, teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize ve bizi yalnız bırakmayan vefakar taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş Belediye Gençlikspor şampiyonluk kupasını aldı

Altıntaş Belediye Gençlikspor şampiyonluk kupasını aldı

Altıntaş Belediye Gençlikspor şampiyonluk kupasını aldı

Altıntaş Belediye Gençlikspor şampiyonluk kupasını aldı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Murat Cengiz, Altıntaş, Kütahya, Spor, Haberler

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