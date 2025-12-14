Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Altınpost Giresunspor, deplasmanda DEPSAŞ Enerji As'ı 36-26'lık skorla mağlup etti. İlk yarıyı 15-12 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci devrede farkı artırarak galip geldi.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 15-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devre farkı açan Altınpost Giresunspor, sahadan 36-26 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor