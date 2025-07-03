Altınordu Yeni Sezonda Maçlarını Torbalı'da Oynayacak

Altınordu Yeni Sezonda Maçlarını Torbalı'da Oynayacak
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TFF 2'nci Lig kulübü Altınordu, yeni sezonda da iç saha maçlarını Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapmaya devam edecek. Taraftarların bu duruma tepkisi sürerken, kulüp gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamış durumda.

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Altınordu'nun yeni sezonda da maçlarını Torbalı'da oynayacağı öğrenildi. İzmir ekibinin taraftarları takımın iç saha karşılaşmalarının merkeze 70 kilometre uzaklıktaki Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanmasına tepki gösterirken, yönetimin yeni sezonda aynı tesisi kullanmaya devam edeceği bildirildi. Altınordu, tesisin 2'nci Lig standartlarına uyması için önceki sezon gişe, turnike sistemi, misafir seyirci tribünü ve protokol tribünü inşa etmişti. Geçen sezon Torbalı'da 18 resmi maça çıkan Altınordu yine rakiplerini aynı adreste ağırlayacak. Öte yandan Altınordu Spor Kulübü Derneği taraftarların ulaşım ve bilet masraflarını karşılamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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