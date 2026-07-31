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Altınordu'ya Özkan'dan mesaj

Altınordu'ya Özkan'dan mesaj
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2'nci Lig'e katılmama kararı sonrası Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülen Altınordu FK'da bu karara imza attıktan sonra uzun süredir sessizliğini koruyan Başkan Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu aracılığıyla kırmızı-lacivertli camiaya...

2'nci Lig'e katılmama kararı sonrası Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülen Altınordu FK'da bu karara imza attıktan sonra uzun süredir sessizliğini koruyan Başkan Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu aracılığıyla kırmızı-lacivertli camiaya mesaj gönderdi. Bu sezonu boş geçirip, 2027-28 sezonunda 3'üncü Lig'de mücadele edecek İzmir temsilcisinde Seyit Mehmet Özkan ve dernek yönetiminin yatırımcı arayışlarını sürdüreceği, yatırımcı bulunmazsa Özkan'ın takım kurup kırmızı-lacivertlilerin lige katılmasını sağlayacağı ifade edildi.

Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu, "Mehmet Bey, önümüzdeki dönemde yatırımcı bulabilirsek şirket devrinin gerçekleşeceğini belirtti. Bu konuda biz de camia olarak arayışımızı sürdüreceğiz. Yatırımcı bulamazsak, Mehmet Bey, 3'üncü Lig'de bir takım oluşturup sahaya çıkartacak. Altınordu Spor Kulübü olarak her türlü desteği sağlayacağız. Elimizden geleni yaparız. Ne imkanımız varsa sunacağız" diye konuştu. Altınordu'nun lige katılmaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan para cezası alması gündemde. Puan silme cezası alıp almayacağı ise belirsiz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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