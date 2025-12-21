Altınordu evinde Kepezspor'la berabere kaldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, evinde Kepezspor ile 2-2 berabere kalarak iki kez öne geçtiği maçı kazanamadı. Altınordu'nun düşme hattından kurtulma çabası devam ediyor.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altınordu evinde Kepezspor karşısında iki kez öne geçmesine rağmen maçı kazanamadı: 2-2. Maça hızlı başlayan Altınordu henüz 2'nci dakikada Kerim'in golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Kepezspor 13'üncü dakikada Selim'le Altınordu'ya karşılık verdi: 1-1. Altınordu 21'inci dakikada bu kez Berat'la golü buldu, durum 2-1 oldu. Maçın ilk yarısı 1 Altınordu lehine sonuçlanırken, Kepezspor'da Aykut 55'te direkt kırmızı kart gördü. Altınordulu İlker de 59'da ikinci sarı kartını görüp oyundan ihraç edildi. Kepezspor 80'inci dakikada Muhammet'le beraberliği yakaladı: 2-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Altınordu 9 puana yükselse de düşme hattından kurtulamadı. Kepezspor da Altınordu gibi 9 puana ulaşıp ateş hattında kaldı.