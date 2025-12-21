Altınordu evinde Kepezspor'la berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altınordu evinde Kepezspor karşısında iki kez öne geçmesine rağmen maçı kazanamadı: 2-2. Maça hızlı başlayan Altınordu henüz 2'nci dakikada Kerim'in golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Kepezspor 13'üncü dakikada Selim'le Altınordu'ya karşılık verdi: 1-1. Altınordu 21'inci dakikada bu kez Berat'la golü buldu, durum 2-1 oldu. Maçın ilk yarısı 1 Altınordu lehine sonuçlanırken, Kepezspor'da Aykut 55'te direkt kırmızı kart gördü. Altınordulu İlker de 59'da ikinci sarı kartını görüp oyundan ihraç edildi. Kepezspor 80'inci dakikada Muhammet'le beraberliği yakaladı: 2-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Altınordu 9 puana yükselse de düşme hattından kurtulamadı. Kepezspor da Altınordu gibi 9 puana ulaşıp ateş hattında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor