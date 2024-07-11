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Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan: Herkes Farklı Bir Altınordu İzleyecek

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Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, yeni sezon öncesi takımın iyi bir uyum içinde olduğunu ve farklı bir Altınordu izleneceğini söyledi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabının gayet iyi geçtiğini ve herkesin farklı bir Altınordu izleyeceğini söyledi. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen ilk etap çalışmalarını değerlendiren Şahan, "Başkanımıza, sportif direktörümüze ve oyuncu alım direktörümüze teşekkür ediyorum. Transferler erkenden takıma katıldı. Transfer çalışmaları devam ediyor. Birkaç oyuncu daha kadroya katılabiliriz. Yine bazı oyuncularımıza talipler var, bazı oyuncularımız da gidebilir" dedi.

"FUTBOLCULARIMIZIN İSTEK VE ARZULARI ÇOK ÜST SEVİYEDE"

Takımda istek ve arzunun çok üst seviyede olduğuna dikkat çeken Olcay Şahan, "Sezon başlangıcı gayet iyi oldu. Tüm futbolcularımızın istek ve arzuları çok üst seviyede. Bu sezon herkes farklı bir Altınordu izleyecek. İzleyenler de sahada temposu, oyun zekası yüksek ve keyif veren bir takım görecekler" diye konuştu.

"TAKIM İÇİNDEKİ UYUM SÜRECİ ÇABUK AŞILDI"

Şahan transfer sezonunda gurbetçi oyuncuları kadroya kattıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Transferlerimizin hepsi uzun süre takip edilerek alındı. Uyum sürecinin biraz fazla süreceğini tahmin ediyorduk fakat takım içindeki uyum süreci çabuk aşıldı. Tam bir takım olduk. Sahada herkes mücadele edip, savaşacak ve daha iyi konuma geleceğimize inanıyorum. Takım içindeki uyumdan memnunum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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