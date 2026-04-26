Altınordu sezonu moralli kapattı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kepez Spor'u 4-2 yenerek kümede kalmayı garantiledikten sonra evinde çıktığı sezonun son maçında İnegölspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, ligi 35 puanla düşme hattının 2 basamak üzerinde 14'üncü sırada tamamladı. Kırmızı-lacivertliler, dişli rakibi karşısında 1-0 öne geçtikten sonra 2-1 geriye düşmesine rağmen skora denge getirerek sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı. İzmir ekibi bu beraberlikle iç sahada 5'te 5 yapma fırsatını kaçırdı. Son haftalarda topladığı puanlarla lige tutunmayı başaran Altınordu, son 9 karşılaşmada sadece 1 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi bu periyotta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 20 puan topladı.

FAIR-PLAY RÜZGARI ESTİ

Altınordu ile İnegölspor arasında oynanan maçta Fair-Play rüzgarı esti. Altınordu'da maçın ikinci yarısında kaleci Yavuz Buğra'nın yerine Efe Kaan Yıldız oyuna girdi. Ancak Efe Kaan sakatlanmasının ardından oyuncu değişikliği hakkını bitiren Altınordu'da kaleye defans oyuncusu Hasan Berat Kayalı geçmek zorunda kaldı. İnegölspor ise sahadaki eşitliği gözeterek Taha Recep Cebeci'yi oyundan aldı ve iki takım da 10 kişi mücadele etti.

Altınordu ise yaptığı açıklamada, "Oynadığımız İnegölspor maçında kalecimiz Efe Kaan Yıldız'ın sakatlığı sonrası zorunlu değişiklikle Hasan Berat Kayalı'nın kaleye geçtiği bölümde İnegölspor'dan anlamlı bir karşılık geldi. Eksik kaldığımız bölümde, sahadaki eşitliği gözeterek oyuncuları Taha Recep Cebeci'yi kenara alan rakibimize, sonuçtan bağımsız, saygının ve Fair-Play'in kazandığı bu an için teşekkür ederiz" denildi.

