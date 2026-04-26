Altınordu sezonu moralli kapattı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kepez Spor'u 4-2 yenerek kümede kalmayı garantiledikten sonra evinde çıktığı sezonun son maçında İnegölspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, ligi 35 puanla düşme hattının 2 basamak üzerinde 14'üncü sırada tamamladı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kepez Spor'u 4-2 yenerek kümede kalmayı garantiledikten sonra evinde çıktığı sezonun son maçında İnegölspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, ligi 35 puanla düşme hattının 2 basamak üzerinde 14'üncü sırada tamamladı. Kırmızı-lacivertliler, dişli rakibi karşısında 1-0 öne geçtikten sonra 2-1 geriye düşmesine rağmen skora denge getirerek sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı. İzmir ekibi bu beraberlikle iç sahada 5'te 5 yapma fırsatını kaçırdı. Son haftalarda topladığı puanlarla lige tutunmayı başaran Altınordu, son 9 karşılaşmada sadece 1 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi bu periyotta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 20 puan topladı.

FAIR-PLAY RÜZGARI ESTİ

Altınordu ile İnegölspor arasında oynanan maçta Fair-Play rüzgarı esti. Altınordu'da maçın ikinci yarısında kaleci Yavuz Buğra'nın yerine Efe Kaan Yıldız oyuna girdi. Ancak Efe Kaan sakatlanmasının ardından oyuncu değişikliği hakkını bitiren Altınordu'da kaleye defans oyuncusu Hasan Berat Kayalı geçmek zorunda kaldı. İnegölspor ise sahadaki eşitliği gözeterek Taha Recep Cebeci'yi oyundan aldı ve iki takım da 10 kişi mücadele etti.

Altınordu ise yaptığı açıklamada, "Oynadığımız İnegölspor maçında kalecimiz Efe Kaan Yıldız'ın sakatlığı sonrası zorunlu değişiklikle Hasan Berat Kayalı'nın kaleye geçtiği bölümde İnegölspor'dan anlamlı bir karşılık geldi. Eksik kaldığımız bölümde, sahadaki eşitliği gözeterek oyuncuları Taha Recep Cebeci'yi kenara alan rakibimize, sonuçtan bağımsız, saygının ve Fair-Play'in kazandığı bu an için teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi

Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı sonra Trump
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı çifte zam geliyor
'Midemi aldırdım' deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte 20 kilo verdiği sırrı
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?

Herkesin kafasını karıştıran hakem!
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

'Midemi aldırdım' deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte 20 kilo verdiği sırrı
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek

Kolları sıvadılar! Avrupa'nın dev ülkesinden beklenmedik İran kararı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!