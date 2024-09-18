Altınordu Savunmaya Güveniyor

İnegölspor, Kepezspor ve Isparta 32 Spor maçlarında orta saha ve hücum hattında bazı değişiklikler yapan teknik patron Olcay Şahan, 4'lü defans kurgusunu ise bozmadı. Altınordu oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatarak savunmasıyla tam not aldı. Bu hafta deplasmanda Kırklarelispor'la karşılaşacak kırmızı-lacivertlilerin yine aynı savunma oyuncularıyla sahaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor