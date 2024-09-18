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Altınordu Savunmaya Güveniyor

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 maçta 7 puan toplayan Altınordu, defans hattında değişiklik yapmadan başarılı bir performans sergiliyor. Teknik Direktör Olcay Şahan, savunma kurgusunu koruyarak gelecek maçlara odaklanıyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çıktığı ilk 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla 2'nci sıraya yerleşen Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, bu 3 karşılaşmada defans hattında oynama yapmadı. Savunmanın sağında Yusuf Şahin'i oynatan genç teknik adam stoperde Eren Tokat, Ali Çırak ikilisini görevlendirirken, sol bekte ise Alper Tursun'u tercih etti.

İnegölspor, Kepezspor ve Isparta 32 Spor maçlarında orta saha ve hücum hattında bazı değişiklikler yapan teknik patron Olcay Şahan, 4'lü defans kurgusunu ise bozmadı. Altınordu oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatarak savunmasıyla tam not aldı. Bu hafta deplasmanda Kırklarelispor'la karşılaşacak kırmızı-lacivertlilerin yine aynı savunma oyuncularıyla sahaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Olcay Şahan Altınordu Futbol Eğitim Spor

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