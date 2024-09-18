Altınordu Savunmaya Güveniyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 maçta 7 puan toplayan Altınordu, defans hattında değişiklik yapmadan başarılı bir performans sergiliyor. Teknik Direktör Olcay Şahan, savunma kurgusunu koruyarak gelecek maçlara odaklanıyor.
İnegölspor, Kepezspor ve Isparta 32 Spor maçlarında orta saha ve hücum hattında bazı değişiklikler yapan teknik patron Olcay Şahan, 4'lü defans kurgusunu ise bozmadı. Altınordu oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatarak savunmasıyla tam not aldı. Bu hafta deplasmanda Kırklarelispor'la karşılaşacak kırmızı-lacivertlilerin yine aynı savunma oyuncularıyla sahaya çıkması bekleniyor.