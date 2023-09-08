Altınordu, savunma hattına takviye yaptı

Altınordu, son olarak 1461 Trabzon'da forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Mert Özmen'i kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta Nazilli Belediyespor'a evinde 3-2 kaybeden ve geride kalan haftayı bay geçen Altınordu, savunma hattına bir takviye gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertli ekip, 1461 Trabzon ile yollarını ayıran 26 yaşındaki stoper Mert Özmen'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım kadromuzu, en son 1461 Trabzon'da forma giyen Mert Özmen ile güçlendirdik. Mert Özmen'e hoş geldin diyor ve Altınordu formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yeni sezonda kadrosunu büyük oranda altyapı patentli oyunculardan kuran Altınordu, dış transferde daha önce Arif Morkaya, Onur Toprak ve Keni Var Uzun'u kadrosuna katmıştı. - İZMİR