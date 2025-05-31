Altınordu'nun Parlayan Yıldızı: Kaleci Serhat Öztaşdelen

Altınordu'nun Parlayan Yıldızı: Kaleci Serhat Öztaşdelen
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'ta elenerek 1'inci Lig hayalini erteleyen Altınordu'da, 20 yaşındaki kaleci Serhat Öztaşdelen, 37 maçta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç file bekçisi, 13 maçta kalesini gole kapatarak istikrarlı bir sezon geçirdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'ta elenerek 1'inci Lig hayalini erteleyen Altınordu'da sezonun dikkat çeken ismi kaleci Serhat Öztaşdelen oldu. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 20 yaşındaki milli file bekçisi, 5'i Play-Off müsabakaları olmak üzere toplam 37 lig maçında kırmızı-lacivertli takımın kalesini korudu.

U20 Milli Takımı'nda oynaması nedeniyle forma giyemediği ilk yarıdaki Karaköprü Belediyespor deplasmanı dışında tüm lig maçlarında ilk 11'de yer alan genç file bekçisi takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Kaleci Serhat, 13 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Performansıyla alkış toplayan Serhat ile Süper Lig ekiplerinin ilgilendiği belirtildi. Genç eldiven 2023-24'te 2'nci Lig'de 20 maçta oynamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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