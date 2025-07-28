Altınordu'nun Genç Yıldızları Galatasaray'a Transfer Oluyor

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da forma giyen iki genç futbolcunun Galatasaray'la anlaştığı öğrenildi. Geçen yıl aralık ayında profesyonel sözleşme imzalanan ve devre arasında A takıma alınan 16 yaşındaki sol kanat Mustafa Duru ve 17 yaşındaki kaleci Arda Yılmaz'ın antrenmanlara katılmadığı öğrenilirken, iki yıldız adayının Galatasaray'la sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Alt yaş gruplarında milli formayı giyen iki genç krampondan Mustafa'yı Trabzonspor'un da transfer etmek istediği ancak oyuncunun tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandığı ifade edildi. Altınordu'nun bu iki transferden 600 bin Euro bonservis geliri elde edeceği, futbolcuların bir sonraki satışlarından yüzde 25 pay alacağı bildirildi.