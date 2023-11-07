Altınordu'nun genç defans oyuncusu Hasan Berat Kayalı, profesyonel kariyerindeki ilk golünü attı
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Altınordu'nun genç defans oyuncusu Hasan Berat Kayalı, 1461 Trabzon maçında attığı golle profesyonel kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı. 18 yaşındaki milli stoper, takımının beraberlik golünü kaydetti.
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde 1461 Trabzon'la 2-2 berabere kalan Altınordu'da genç defans oyuncusu Hasan Berat Kayalı, bu karşılaşmada profesyonel kariyerindeki ilk golünü atmanın sevincini yaşadı. Skor 1-1'ken 43'üncü dakikada takımını öne geçiren 18 yaşındaki milli stoper, attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.
Altınordu sahadan 1 puanla ayrılsa da savunmada görev alan Hasan'ın hücuma katkı sağlaması teknik ekibin yüzünü güldürdü. Altınordu formasıyla alt yaş kategorilerinde daha önce 3 kez gol atan 1.82 boyundaki genç oyuncu, U15 Milli Takımı ile İngiltere, U18 Milli Takımı ile Özbekistan ağlarını havalandırdı. Hasan son olarak U19 Milli Takımı'na davet edildi.