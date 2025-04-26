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Altınordu, Lider Sarıyer ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşıyor

Altınordu, Lider Sarıyer ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşıyor
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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında lider Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 15.00'te başlayacak ve Altınordu, play-off oynamayı garantiledikten sonra ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında lider Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 33. hafta mücadelesinde lider Sarıyer ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Zorlu mücadeleyi Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak yönetecek. Ligde geçen hafta aldığı beraberlikle play-off oynamayı garantileyen İzmir ekibi, Sarıyer'i mağlup ederek hem moral bulmak hem de ikinci maçına çıkacak olan Teknik Direktör Namet Ateş yönetiminde ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Altınordu'da sarı kart cezalısı Alper forma giyemeyecekken sakatlığını büyük oranda atlatan Uğur'un durumunun ise maç saatinde netleşeceği ifade edildi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında İzmie'de oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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