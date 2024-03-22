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Altınordu, lider Esenler Erokspor'u konuk edecek

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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın saat 14.00'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabakada lider Esenler Erokspor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 32. hafta mücadelesinde yarın lider Esenler Erokspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu ligde 31 puanla 14. sırada yer alırken, konuk ekip ise 67 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İki takımın da mutlak galibiyet amacıyla çıkacağı karşılaşmada Altınordu, bu zorlu mücadeleyi kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedeflerken, konuk ekip ise kırmızı-lacivertli ekibi mağlup ederek bir üst lig hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan müsabakayı Esenler Erokspor, 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Öte yandan karşılaşmayı Eskişehir bölgesi hakemlerinden Semih Kurt yönetecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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