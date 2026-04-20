Altınordu, Kepez'i yenerek kümede kaldı

Altınordu, Kepez'i yenerek kümede kaldı
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda gösterdiği performansla düşme hattından kurtulan Altınordu, bitime 1 maç kala kümede kalışını ilan etti. Teknik direktör Yusuf Şimşek'in liderliğindeki takım, son 8 maçta 6 galibiyet alarak 34 puana ulaştı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun büyük bölümünde düşme hattında yer alan Altınordu, son haftalarda yakaladığı çıkışla 8 puanlık farkı kapatıp bitime 1 maç kala kümede kalışını ilan etmenin sevincini yaşıyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek göreve geldikten sonra art arda galibiyetler almaya başlayan kırmızı-lacivertliler, son olarak deplasmanda Kepez Spor'u 4-2 yenip kurtuluşunu ilan etti. Son 8 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 19 puan toplayan İzmir temsilcisi 34 puana ulaşıp, evinde İnegölspor'la oynayacağı sezonun son maçı öncesi lige tutundu.

Ligde evinde Karacabey Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Beykoz Anadolu Spor son haftaya 30 puanla girerek küme düşen 4'üncü takım oldu. Grupta 34 puanla 15'inci sırada yer alan Altınordu son sınavında play-off iddiasını kaybeden İnegölspor'u konuk edecek. İzmir ekibi kendisi gibi 34 puanı bulunan bir basamak üzerindeki Erbaaspor'u geride bırakmak için mücadele verecek. Geçen sezon play-off oynadığı ligde bu sezon son dönemeçte kümede kalmayı başaran Altınordu, Kepez zaferinin ardından büyük sevinç yaşadı.

