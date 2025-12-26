Haberler

Altınordu'da 17 maçta 5 kırmızı kart

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, sezon boyunca 5 farklı futbolcusunun kırmızı kart görmesiyle dikkat çekti. Takım bu durumla Play-Off yarışında zorluk yaşıyor. Ligde en çok kırmızı kart gören ekip Altınordu, 18 oyuncusuyla toplamda 31 sarı kart gördü.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devrenin son haftasında pazar günü deplasmanda Play-Off yarışı veren İnegölspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altınordu'da şimdiye kadar oynanan 17 maçta 5 farklı futbolcu kırmızı kart görerek takımı eksik bıraktı. Grupta en çok kırmızı kart gören takım olan İzmir temsilcisini, 4 kırmızı kartla Ankaragücü izledi. Erbaaspor'da ise kupada 2, ligde 2 olmak üzere 4 oyuncu kırmızı kart cezası aldı. Altınordulu 18 farklı futbolcu 31 kez sarı kartla uyarıldı. Ön libero Burak Gültekin 1 kırmızı, 4 sarı kartla başı çekti.

Sezonun ilk kırmızı kartını kupada deplasmanda oynanan Kütahyaspor maçının 83'üncü dakikasında Mustafa Kocabaş gördü. Altınordu 3-1'lik yenilgiyle kupadan elendi. Ligde 5'inci haftada İzmir'de 2-1'lik mağlubiyetle biten Elazığspor maçında Burak, 34'üncü dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Altınordu'nun 12'nci haftada evinde 2-0 kaybettiği Şanlıurfaspor randevusunda Tugay Güner 65'te direkt kırmızı kartla, Sercan Demirkıran 87'de ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Geçen hafta 2-2 biten Kepez Spor maçında İlker Akar, 58'de ikinci sarıdan oyun dışı kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
