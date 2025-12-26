Altınordu'da 17 maçta 5 kırmızı kart

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devrenin son haftasında pazar günü deplasmanda Play-Off yarışı veren İnegölspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altınordu'da şimdiye kadar oynanan 17 maçta 5 farklı futbolcu kırmızı kart görerek takımı eksik bıraktı. Grupta en çok kırmızı kart gören takım olan İzmir temsilcisini, 4 kırmızı kartla Ankaragücü izledi. Erbaaspor'da ise kupada 2, ligde 2 olmak üzere 4 oyuncu kırmızı kart cezası aldı. Altınordulu 18 farklı futbolcu 31 kez sarı kartla uyarıldı. Ön libero Burak Gültekin 1 kırmızı, 4 sarı kartla başı çekti.

Sezonun ilk kırmızı kartını kupada deplasmanda oynanan Kütahyaspor maçının 83'üncü dakikasında Mustafa Kocabaş gördü. Altınordu 3-1'lik yenilgiyle kupadan elendi. Ligde 5'inci haftada İzmir'de 2-1'lik mağlubiyetle biten Elazığspor maçında Burak, 34'üncü dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Altınordu'nun 12'nci haftada evinde 2-0 kaybettiği Şanlıurfaspor randevusunda Tugay Güner 65'te direkt kırmızı kartla, Sercan Demirkıran 87'de ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Geçen hafta 2-2 biten Kepez Spor maçında İlker Akar, 58'de ikinci sarıdan oyun dışı kaldı.