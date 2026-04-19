Altınordu ligde kaldı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Kepezspor'u 4-2 mağlup eden Altınordu, normal sezonun bitimine 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Kepez Hasan Doğan Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 3 puanla ayrılan İzmir temsilcisi, son hafta öncesi rahat bir nefes aldı. Kümede kalma mücadelesinde Altınordu'nun en yakın rakibi olan Beykozspor ise sahasında Karacabey Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından puanını 34'e yükselten kırmızı-lacivertliler, Beykozspor ile arasındaki farkı 4'e çıkararak matematiksel olarak düşme hattının üzerine çıkmayı başardı. Grupta son hafta öncesinde Bucaspor 1928, Kepezspor ve Karamanspor'un ardından küme düşen dördüncü takım da Beykozspor oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı