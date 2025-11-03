Haberler

Altınordu, Karaman FK'ya Yenilerek Kümede Kalma Mücadelesinde Zor Duruma Düştü

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, deplasmanda Karaman FK'ya 2-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Karaman FK, bu galibiyetle 7 puana yükselirken, Altınordu 4 puanda kalarak düşme hattına girdi. İzmir ekibi, cumartesi günü evinde Şanlıurfaspor ile önemli bir maça çıkacak.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, kümede kalma mücadelesindeki rakiplerinden Karaman FK'ya deplasmanda 2-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşattı. Bu karşılaşmada ilk galibiyetini alan Karaman temsilcisi 7 puana ulaşırken, 4 puanda kalan İzmir ekibi bir basamak gerileyerek 18'inci sırada yer buldu. Ligde çıktığı 10'uncu maçında da galibiyetle tanışamayan ve 6'ncı mağlubiyetini alan İzmir takımı kümede kalma mücadelesinde büyük bir darbe yedi. Karaman FK yenilgisiyle kırmızı-lacivertlilerin dış sahadaki 3 haftalık beraberlik serisi sona erdi. Bu hafta cumartesi günü evinde zirve takipçisi Şanlıurfaspor ile karşılaşacak Altınordu, seyircisi önündeki 4 maçlık mağlubiyet serisini bitirmeye çalışacak.

