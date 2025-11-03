Altınordu, Karaman FK'ya Yenilerek Kümede Kalma Mücadelesinde Zor Duruma Düştü

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, kümede kalma mücadelesindeki rakiplerinden Karaman FK'ya deplasmanda 2-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşattı. Bu karşılaşmada ilk galibiyetini alan Karaman temsilcisi 7 puana ulaşırken, 4 puanda kalan İzmir ekibi bir basamak gerileyerek 18'inci sırada yer buldu. Ligde çıktığı 10'uncu maçında da galibiyetle tanışamayan ve 6'ncı mağlubiyetini alan İzmir takımı kümede kalma mücadelesinde büyük bir darbe yedi. Karaman FK yenilgisiyle kırmızı-lacivertlilerin dış sahadaki 3 haftalık beraberlik serisi sona erdi. Bu hafta cumartesi günü evinde zirve takipçisi Şanlıurfaspor ile karşılaşacak Altınordu, seyircisi önündeki 4 maçlık mağlubiyet serisini bitirmeye çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor